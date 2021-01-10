Ніч на Донбасі минула спокійно, порушень «тиші» не зафіксовано

Упродовж минулої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення окупантами режиму припинення вогню, в ніч на 10 січня жодних обстрілів бойовиків не зафіксовано.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба ОС, передає Укрінформ.

"Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - повідомили у штабі ООС.

Там також нагадали, що минулої доби окупанти тричі зривали «тишу» на Донбасі

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного", - повідомили у штабі.

Військові також кажуть, що російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед наших воїнів бойових втрат немає.

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Також зазначається, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України проїхали 329 осіб, на підконтрольну Україні територію прибули 368. Затримана одна особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.