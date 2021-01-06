В армії - 83 випадки коронавірусу за добу

Станом на 6 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1357 осіб. За минулу добу зареєстровано 83 нових випадків захворювання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування Медсил ЗСУ у Фейсбуці.

Всього за час пандемії одужала 12971 особа, летальних випадків – 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 115 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 41 особа.

В Україні за минулу добу, 5 січня, зареєстрували 6 911 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали ще 14 490 інфікованих.