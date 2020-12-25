Окупанти п'ять разів за добу порушили «тишу» на Донбасі, двоє військових поранені

В районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів, в результаті чого двоє захисників отримали поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, передає Укрінформ.

Відтак зазначається, що неподалік Водяного ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів, а в районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувальних закладів", - повідомили у штабі, додавши, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.

Зазначається, що від початку 25 грудня порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Також минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1076 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 420 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 10 та 30 осіб відповідно. Окрім того, поліціянти затримали особу, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.