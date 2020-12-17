На Донбасі минулої доби окупанти тричі зривали «тишу»

Минулої доби, 16 грудня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. Тут противник також застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети", - йдеться у повідомленні.

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Бойових втрат та поранень серед українських немає.

Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномета 82-го калібру, підствольного гранатомета та ручного протитанкового гранатомета.