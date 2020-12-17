На Донбасі минулої доби окупанти тричі зривали «тишу»
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» два обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, що на Приазов’ї. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та ручних протитанкових гранатометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» було зафіксовано одне порушення припинення вогню неподалік населеного пункту Шуми. Тут противник також застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети", - йдеться у повідомленні.
Бойових втрат та поранень серед українських немає.
Від початку поточної доби, 17 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного окупанти вели вогонь з міномета 82-го калібру, підствольного гранатомета та ручного протитанкового гранатомета.