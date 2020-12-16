Окупанти стріляли з СПГ біля Водяного і Шумів

Від початку доби 16 грудня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували два порушення режиму припинення вогню російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На початку доби збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Для провокації наших воїнів ворог здійснив по кілька пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Таку саму зброю противник використав і в районі населеного пункту Шуми", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як наголосили у штабі, постріли були неприцільними і не становили загрози життю українських військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

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Бойових втрат і поранень у лавах Об'єднаних сил немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій бойовиків, запевнили у штабі.