Окупанти відкривали вогонь біля Авдіївки та Водяного

Російські окупаційні війська станом на 12 годину 15 грудня двічі порушили режим припинення вогню. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний вогонь з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки та Водяного. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає», - наголосив Шаравара.

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Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 14 грудня, на ділянках відповідальності бригад ЗСУ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.