Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Минулої доби, 14 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Від початку доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу українських позицій у біля Авдіївки.

Втрат та поранень серед українських військових немає.