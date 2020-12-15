Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Укрінформ
Минулої доби, 14 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Від початку доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу українських позицій у біля Авдіївки.  

Втрат та поранень серед українських військових немає.

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