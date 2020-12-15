Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Від початку доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу українських позицій у біля Авдіївки.
Втрат та поранень серед українських військових немає.