Окупанти пускають українців лише через два КПВВ на Донбасі

Пропуск громадян здійснюється лише у двох КПВВ на Донбасі: «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб сил ООС у Фейсбуці.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі функціонують у штатному режимі, щоденно з 08.00 до 16.00. Пропуск через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів заблоковано російсько-окупаційними військами.

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.

«Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України - 5690 осіб, на контрольовану територію - 5242 особи. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 167 громадян та 32 транспортних засобів прослідували у напрямку тимчасово окупованого Донецька, водночас 107 осіб та 20 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції під час перетину КПВВ діють протиепідемічні заходи. Переміщення на території КПВВ здійснюється із дотриманням соціальної дистанції та надягнутими індивідуальними засобами захисту органів дихання. Крім того, для пропуску на контрольовану територію громадяни повинні пройти температурний скринінг та дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу «Вдома» або обсервації.

Фото: ДПСУ