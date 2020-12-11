За місяць КПВВ на Донбасі перетнули майже 43 тисячі осіб

З 10 листопада, відколи усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі функціонують у штатному режимі, їх перетнули майже 43 тисячі осіб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

У відомстві зазначають, що крім наявних раніше контрольних пунктів, мали розпочати роботу два нових КПВВ на Луганщині – «Золоте» та «Щастя». Проте відновлення пропуску через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів залишається заблокованим російськими окупаційними військами.

«Російські найманці не пропускали громадян, які здійснювали спроби проїхати на тимчасово окуповану територію України через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Майорське», «Мар’їнка». До КПВВ «Гнутове» охочі перетнути лінію розмежування так і не прибували. Загалом, на всіх дорожніх коридорах окупанти не допустили на тимчасово окуповану територію України 137 осіб та 15 транспортних засобів», - ідеться у повідомленні.

У ДПСУ вказують, що фактично щоденний пропуск здійснюється лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська», а рух через КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують двічі на тиждень - у понеділок та п’ятницю.

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Починаючи з 10 листопада КПВВ «Станиця Луганська» перетнули 20,5 тис. осіб, які прямували на тимчасово окуповану територію Луганщини, та більш як 20,9 тис. осіб - на контрольовану територію. За той самий час КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію перетнули більш як 870 громадян та майже 160 транспортних засобів, водночас понад 440 осіб та майже 80 транспортних засобів прослідували на контрольовану територію.

Фото: dpsu.gov.ua