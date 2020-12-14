Окупанти із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Шумів

Станом на 17.30 14 грудня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та відкрили вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 14 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Проте надвечір було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. По позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, постріли були неприцільними та не несли загрози життю українських військових, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.