Окупанти обстріляли позиції українських військових під Водяним

Російські окупаційні війська 14 грудня обстріляли позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Окупаційні війська знову обстріляли позиції українських воїнів неподалік Водяного на Приазов’ї. Ворог все частіше порушує режим припинення вогню та провокує українських морських піхотинців, які тримають оборону на цьому напрямку, відкрити вогонь у відповідь», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Об’єднані сили констатують зростання кількості ворожих обстрілів. Окупанти все частіше використовують зброю забороненого калібру та безпілотні літальні апарати.

Як повідомляв Укрінформ, режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі був встановлений з 00:01 27 липня 2020 року, згідно з домовленостями, досягнутими представниками ТКГ 22 липня.

Фото: МОУ