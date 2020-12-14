Окупанти застосовують міномети, автоматичні гранатомети та СПГ, втрат немає

За минулу добу окупанти дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Минулої доби, 13 грудня, задокументовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, було відмічено ворожу вогневу активність з автоматичних станкових гранатометів. А поблизу Водяного, що на приморському напрямку, противник тричі порушував режим припинення вогню і провокував наших захисників з гранатометів різних систем. На цій ділянці фронту, в районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, обстрілів із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.