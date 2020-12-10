Укрзалізниця знову пустила потяги у прифронтову Авдіївку

Поновили пасажирське залізничне сполучення з містом Авдіївка - маршрут поїзда «Маяк» з Києва продовжено до цього прифронтового міста на Донеччині

Як передає Укрінформ, про це 10 грудня повідомили у прес-центрі Укрзалізниці.

«З 13 грудня цього року маршрут потяга «Маяк» № 135/136 Київ — Покровськ подовжено до станції Авдіївка. Поїзд курсуватиме таким маршрутом щоденно та розширить географію подорожей», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 09:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 та прибуття на станцію Київ-Пасажирський о 11:04.

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Потяг зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам’янка, Олександрія, П’ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка та інших.