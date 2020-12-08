Харківські бронетранспортери навчили «плавати»

БТР-4Е виробництва "Харківського конструкторского бюро з машинобудування ім. Морозова" долає будь-які перешкоди, навіть якщо це водойма.

Як передає Укрінформ, відео з повідомленням розміщено на сторінці концерну "Укроборонпром" у Фейсбуці.

"Ось так машина з покращеними характеристиками від ХКБМ ім Морозова демонструє свої можливості під час випробувань", - йдеться у повідомленні.

БТР-4Е є суто українською розробкою, що пройшла повний цикл від "чистого аркушу" до постановки на озброєння. Бронетранспортер серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів ЗСУ та НГУ.

Читайте також: Українській армії передали модернізований винищувач

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня Харківське КБ з машинобудування ім. Морозова передало Міноборони України чотири БТР-4Е, виконавши контракт на постачання 45 машин.

Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова - підприємство, яке розробляє бронетанкову техніку та входить до складу державного концерну "Укроборонпром". ДП ХКБМ пропонує замовникам широку номенклатуру броньованих машин та інших виробів військового й загальногромадянського призначення, а також програми модернізації застарілих машин, розробку устаткування згідно з конкретними вимогами замовників.