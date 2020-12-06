Над Горлівкою здійнявся український прапор

У День Збройних сил України 6 листопада над окупованою Горлівкою на Донеччині запустили величезний синьо-жовтий прапор.

Як передає Укрінформ, про це український волонтер Влад Іванов повідомив у Фейсбук.

Український прапор прикріпили до синьо-жовтих кульок, а до них - 10 тисяч листівок із привітаннями для українських воїнів.

«Тільки що прислали фотку з Горлівки)) а сєпари мовчать))) ну і я думаю- а що їм сказати? Бо Горлівка- це Україна!», - пише волонтер.

«Сьогодні друга частина нашого марафону! В зв’язку з непередбаченими обставинами (поломкою авто) ми змінили дещо маршрут і сьогодні ми підняли прапор в над Горлівкою! А також 10000 листівками привітаємо з Днем Збройних сил! Ми переможемо! Ми не зупинились, ми не опустили руки! Працюємо на перемогу!», - написав Іванов.