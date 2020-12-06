Над Горлівкою здійнявся український прапор
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Укрінформ
У День Збройних сил України 6 листопада над окупованою Горлівкою на Донеччині запустили величезний синьо-жовтий прапор.
Як передає Укрінформ, про це український волонтер Влад Іванов повідомив у Фейсбук.
Український прапор прикріпили до синьо-жовтих кульок, а до них - 10 тисяч листівок із привітаннями для українських воїнів.
«Сьогодні друга частина нашого марафону! В зв’язку з непередбаченими обставинами (поломкою авто) ми змінили дещо маршрут і сьогодні ми підняли прапор в над Горлівкою! А також 10000 листівками привітаємо з Днем Збройних сил! Ми переможемо! Ми не зупинились, ми не опустили руки! Працюємо на перемогу!», - написав Іванов.
«Сьогодні в Горлівці на площі ім. Засядька (в народі «Універсам») біля місцевого ринку були розкидані ось такі листівки. Вітальні, напевно», - також розповів волонтер.