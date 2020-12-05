Сапери The HALO Trust розмінували понад 1,6 мільйона кв. м на Донбасі

Завдяки фінансуванню уряду США протягом трьох років було розміновано понад 1,6 млн кв. м території Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство США в Україні.

«А чи знали ви, що від 2014 року Україна стала однією з найбільш постраждалих від замінування країн світу? Завдяки фінансуванню від США у розмірі 3,4 млн доларів та після майже трирічної роботи, The HALO Trust знешкодили наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули, на площі понад 1,6 млн кв. м», - йдеться в повідомленні.

HALO Trust (Hazardous Area Life-Support organization - Організація життєзабезпечення в небезпечних зонах) — британська благодійна та американська некомерційна організація, яка знешкоджує наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули і становлять загрозу для цивільних осіб.

В Україні на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей роботи ведуться з 2015 року. Діяльність: розвідка та очищення небезпечних територій, протимінне навчання, оцінка соціально-економічної загрози впливу мін та вибухонебезпечних предметів на цивільне населення.