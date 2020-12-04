Окупанти на Донбасі двічі порушили «тишу», поранений український боєць

Від початку поточної доби, 4 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок снайперського обстрілу отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського, унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої яжкості", - йдеться у повідомленні.

Ще один обстріл був зафіксований неподалік населеного пункту Водяне. Противник здійснив обстріл українських позицій із забороненого важкого озброєння - артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.