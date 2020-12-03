У Франції почали будівництво катерів для українських прикордонників

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній прикордонній службі за результатами наради за участю представників французької компанії «OCEA».

Зазначається, що наразі корпус першого катера проєкту FPB98MKI для Морської охорони Держприкордонслужби України готовий на 50%, другого – на 30%.

Французька делегація, яку очолював заступник директора компанії «OCEA» Філіпп Нері, ознайомила українських візаві з потужностями та виробничими можливостями компанії. Представників прикордонного відомства ознайомили зі штатною структурою та компетенцією посадових осіб, відповідальних за будівництво, надали необхідну контактну інформацію.

Особлива увага фокусувалася на обговоренні роботи української команди з нагляду за виробництвом катерів. Очікується, що вже на початку весни 2021 року група експертів відбуде у французьке місто Ле-Сабль-д’Олон для забезпечення постійного зворотного зв’язку та безперервності процесу побудови катерів.

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Як повідомлялось, 22 липня 2020 року у Миколаєві було підписано контракт щодо реалізації українсько-французького проєкту посилення системи морської безпеки та охорони кордону України.

Проєкт передбачає протягом трьох років будівництво і отримання Держприкордонслужбою України 20 найсучасніших патрульних катерів, чверть замовлення буде виконано вітчизняним суднобудівним підприємством за французькими технологіями. Французька компанія ОСЕА обрала українським партнером суднобудівне підприємство «Нібулон».

Фото: ДПСУ