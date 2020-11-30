Окупанти на Донбасі чотири рази порушили «тишу» - стріляли з мінометів та гранатометів

Упродовж минулої доби, 29 листопада, в смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська чотири рази знехтували домовленостями, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Режим припинення вогню збройні формування РФ та її найманці порушили у районі населеного пункту Катеринівка, застосувавши на цій ділянці гранатомети різних систем та міномети калібру 82 міліметри. Поблизу Попасної ворог вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета, стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Луганського, підрозділ Об’єднаних сил своєчасно виявив висування диверсійно-розвідувальної групи противника. Злагодженими діями українські захисники зірвали спробу ворожих диверсантів провести мінування позицій військ ЗСУ. Після вогневого контакту противник відійшов.

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На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, особисті речі диверсантів та інше військове спорядження.

Окрім того, на цій же ділянці українські воїни збили ворожий БПЛА типу «Гранат», який входить до комплексу забезпечення дій артилерії «Наводчик 2». Його ворожі диверсанти використовували для проведення розвідки та корегування свого підходу до наших позицій.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 30 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.