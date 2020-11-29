Окупанти дев’ять разів порушили «тишу», втрат немає

За минулу добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Упродовж минулої доби, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили досягнуті мирні домовленості», - йдеться у повідомленні.

Так, вогнем із великокаліберного кулемета противник намагався спровокувати наших воїнів неподалік Луганського. Два ворожих обстріли із застосуванням ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї відмічено поблизу Південного. Ще чотири порушення режиму припинення вогню задокументовано у районі населеного пункту Водяне. На цій ділянці впродовж доби противник застосовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А у вечірній час з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, на Приазов’ї задокументовано проліт БПЛА противника типу «квадрокоптер» із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень не було.

Від початку поточної доби, 29 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.