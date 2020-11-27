Окупанти п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Окупанти п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Укрінформ
Станом на 17.00 27 листопада російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим тиші поблизу Авдіївки, Опитного, Шумів, Водяного, втрат серед українських воїнів немає. 

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 27 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано п’ять фактів порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації та її найманцями", - зазначається у повідомленні.

Так, у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, підствольного гранатомета та стрілецької зброї. У районі населеного пункту Опитне - застосував ручний протитанковий гранатомет, а неподалік Шумів двічі провокував українських захисників із підствольного гранатомета та стрілецької зброї. Окрім того, у районі населеного пункту Водяне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 7 га території та передали на знищення 122 вибухонебезпечних предмети.

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