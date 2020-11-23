В українській армії – 51 випадок COVID-19 за добу, один хворий помер

Станом на ранок 23 листопада кількість хворих на коронавірус в ЗСУ становить 2882 особи, за минулу добу виявлено 51 новий випадок.

Крім того, український військовий зі складу миротворчої місії ООН в ДР Конго помер внаслідок COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 23 листопада в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2882 особи. За минулу добу зареєстровано 51 новий випадок», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Збройних силах зафіксовано 26-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Так, військовослужбовець ЗСУ, перебуваючи у складі місії ООН в ДР Конго, 7 листопада захворів та знаходився на лікуванні в ізоляторі військової частини. ПЛР тест від 14 листопада підтвердив наявність COVID–19. Незважаючи на проведення лікувальних заходів, 16 листопада стан здоров’я військового погіршився і хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (м. Гома, ДР Конго), а в подальшому був переведений до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталю ООН ІV рівня (м. Найробі, Республіки Кенія). 22 листопада стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

За інформацією пресслужби, за минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на COVID-19, з них - 12 осіб госпіталізовано.

Загалом за час пандемії в ЗСУ одужало 6159 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 особи.