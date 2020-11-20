Доплати за військове звання привели у відповідність до нового законодавства - МОУ

Уряд вніс зміни до постанови щодо порядку нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям.

Зокрема, йдеться про тарифні коефіцієнти для військових, які вони матимуть після запровадження нових звань в ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Кабінет Міністрів України вніс зміни у постанову від 30 серпня 2017 року № 704, що визначає порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям та деяким іншим особам. Нововведення стосуються тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу в частині визначення окладів за новими званнями», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оклад за військовим званням для молодших лейтенантів зріс на 30 гривень та становитиме 1090 гривень.

Повідомляється, що оклади за військовими званнями наразі визначені у таких розмірах: головний майстер-сержант та головний майстер-старшина – 1060 грн, старший майстер-сержант та старший майстер-старшина – 1040 грн, майстер-сержант та майстер-старшина – 1020, штаб-сержант та штаб-старшина – 950 грн, головний сержант – 880 грн, рекрут – 440 грн.

В пресслужбі також зазначили, що відповідно до нових категорій звань, було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 №1644, яка визначає порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам. Розміри виплат залишаються такими ж, повідомили в оборонному відомстві.

Як повідомлялось, 25 вересня Міністерство оборони видало наказ, який запроваджує премії для військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС на Донбасі.