У Слов’янську вшанували пам'ять Володимира Рибака, закатованого у 2014 році окупантами

У Слов’янську вшанували пам'ять Володимира Рибака, закатованого у 2014 році окупантами

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Укрінформ
Заступники командувача ОС генерал-майор Едуард Москальов та полковник Євген Коваленко разом із очільником Донецької обласної ВЦА Павлом Кириленком взяли участь у покладанні квітів до меморіальної дошки Героя України Володимира Рибака, що встановлена на будівлі СБУ м.Слов’янськ.

Саме у цій будівлі у квітні 2014 року Володимир Рибак, організатор і лідер проукраїнського руху в місті Горлівка, перебував під вартою терористів та був ними закатований, йдеться у повідомленні штабу ООС.

У Слов’янську вшанували пам'ять Володимира Рибака, закатованого у 2014 році Фото: ООС

Організатори заходу показали місця тортур присутнім, а свідки подій 2014 року розповіли, що їм довелося пережити у квітневі дні початку російсько-української війни. Окрім цього, Павло Кириленко вручив присутнім книги про нинішню війну.

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Володимир Рибак народився 30 листопада 1971 року у місті Горлівка Донецької області. 17 квітня 2014 року був викрадений сепаратистами після мітингу, у ході якого він намагався зняти з будівлі Горлівської міської ради прапор сепаратистської "Донецької народної республіки" і встановити Державний прапор України. 22 квітня 2014 року його тіло було знайдено в річці Казенний Торець поблизу Слов'янська з ознаками насильницької смерті разом з тілами Юрія Дяковського і Юрія Поправки. Похований у місті Горлівка Донецької області.

Володимиру Рибаку 20 лютого 2015 року присвоїли звання Героя України та посмертно нагородили орденом “Золота Зірка” за мужність, патріотизм та самовіддане служіння українському народу.

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