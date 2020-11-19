Бойовика «ЛНР» заочно засудили до 15 років ув'язнення

Ватажка одного з терористичних угруповань так званої «ЛНР» заочно засуджено до 15 років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Контррозвідники СБУ встановили, що мешканець тимчасово окупованої Брянки на Луганщині у 2015 році добровільно приєднався до терористичного угруповання «15-й батальйон територіальної оборони народної міліції «ЛНР» «Брянка СССР». До липня 2017 року він був заступником командира терористичного підрозділу і брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції.

Нині бойовик переховується на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Засудженого оголошено у розшук за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.