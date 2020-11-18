Окупанти двічі зривали «тишу» на Донбасі - стріляли з гранатометів та стрілецької зброї

Упродовж минулої доби, 17 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - зазначають у штабі.