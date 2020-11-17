Окупанти минулої доби відкривали вогонь у напрямку Гнутового

Минулої доби, 16 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксоване одне порушення в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

"Впродовж дня спостерігалася тиша, проте у вечірній час з тимчасово окупованого селища Пікузи ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

За поточну добу, 17 листопада, у смугах відповідальності українських бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.