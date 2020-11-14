Окупанти стріляли з гранатомета біля Водяного

Від початку доби на ділянках відповідальності Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Як повідомлялося, 13 листопада російські окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, втрат серед українських військовослужбовців не було.