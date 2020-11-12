Окупанти три рази зривали «тишу» на Донбасі, поранений військовий ЗСУ

Минулої доби, 11 листопада, збройні формування РФ та її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«У районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета», - йдеться у повідомленні.

На жаль, унаслідок обстрілу біля Кам'нки один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.

Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано.

Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Фото: МОУ