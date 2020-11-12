Окупанти три рази зривали «тишу» на Донбасі, поранений військовий ЗСУ

Окупанти три рази зривали «тишу» на Донбасі, поранений військовий ЗСУ

Укрінформ
Минулої доби, 11 листопада, збройні формування РФ та її найманці 3 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«У районі населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Поблизу Водяного – застосував міномет калібру 82 міліметри. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета», - йдеться у повідомленні.

На жаль, унаслідок обстрілу біля Кам'нки один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний.

Читайте також: Окупанти на Донбасі один раз порушили «тишу», поранений боєць

Від початку поточної доби, 12 листопада, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. У смугах відповідальності наших бригад жодної збройної провокації чи пострілу не зафіксовано.

Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Фото: МОУ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-