Сержантський склад ЗСУ майже повністю відповідає стандартам НАТО - експерти

Сержантський склад ЗСУ, який уже майже відповідає стандартам НАТО, готується до нової системи управління за ієрархією військових звань.

Про це розповіли учасники круглого столу в Укрінформі на тему «Стан розвитку сержантського корпусу Збройних сил України», організованого Управлінням по роботі із сержантським складом ЗСУ.

«Базовий середній рівень курсів лідерства сержантського складу Збройних Сил і Нацгвардії України вже відповідає на 80% рекомендаціям НАТО. Україна зробила все дуже швидко – маючи вже вищі й найвищі курси Національної академії ЗСУ. Наприклад, у Литві немає власного вищого курсу лідерства, і вона направляє своїх майстер-сержантів чи теперішніх старших прапорщиків до США, до Балтійського коледжу на найвищі курси підготовки», - розповів сержант-майор Алвідас Купрускевічус, радник з питань розвитку сержантського складу при Офісі НАТО в Україні.

Тим часом, крім підготовки сержантського складу, яка проводиться на території України, військових також направляють на підготовку в інституції за кордоном – зазначив старший прапорщик Олександр Косинський, головний старшина, начальник Управління по роботі із сержантським складом ЗСУ.

«Частина цих закладів видає сертифікати чи дипломи українським сержантам, які дають їм змогу бути призначеними на вищу посаду. Коли сержант, наприклад, закінчив академію сержант-майорів сухопутних військ ЗС США, то цей диплом прирівнюється до диплома вищого рівня. І йому не обов’язково проходити український курс вищого рівня, він уже може бути призначений на посаду головного старшини бригади, що дає можливість використовувати набутий іноземний досвід», - розповів Косинський.

Він також наголосив, що кожен солдат, який прийшов на контракт, має всі можливості просуватися кар'єрними щаблями й дістатися максимальних посад вищого сержантського складу - майстер-сержанта, старшого, головного майстер-сержанта, головних старшин бригад, оперативних командувань видів військ ЗСУ.

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«Сама система управління кар'єрою зараз є недосконалою. І ми працюємо над тим, щоб удосконалити ту, що є, та запровадити дієвішу систему управління за ієрархією військових звань. Зараз ми стоїмо на порозі переатестації сержантсько-старшинського складу у нові військові звання. З 1 жовтня набула чинності нова колонка військових звань. І з 1 січня 2021 року розпочнеться переатестація», - зазначив представник ЗСУ.

Круглий стіл було присвячено Дню сержанта, який відзначається в Україні 18 листопада.