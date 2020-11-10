У Волновасі двоє людей підірвалися на вибухівці

У Волновасі на Донеччині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Поліція встановлює обставини вибуху. Як передає Укрінформ, про це 10 листопада повідомили в поліції Донецької області.

Зазначено, що сьогодні до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств на околиці міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, постраждалі отримали осколкові травми.

Читайте також: На Закарпатті знайшли мертвим прикордонника з вогнепальним пораненням

Потерпілих було доставлено до лікарні. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група поліції.

«Триває обстеження території спеціалістами вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмету, який вибухнув. Обставини події встановлюються», - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 з поміткою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.