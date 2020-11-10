На Закарпатті знайшли мертвим прикордонника з вогнепальним пораненням

На Закарпатті від вогнепального поранення помер прикордонник, причини з'ясовуються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Учора у Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону. Наразі встановлюються обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

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На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

Держприкордонслужба висловлює щирі співчуття родині військовослужбовця у зв’язку з непоправною втратою.

фото: ДПСУ