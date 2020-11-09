Окупанти минулої доби один раз зірвали «тишу» на Донбасі

Упродовж минулої доби, 8 листопада, збройні формування РФ та її найманці один раз порушили домовленості, що були досягнуті за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ. "...у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Водяне зафіксовано застосування противником підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Читайте також: На Донбасі будуть чотири нові точки розведення – штаб ООС Від початку поточної доби, 9 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Фото: ООС