Від початку доби на Донбасі – без обстрілів

Від початку доби, 8 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається "тиша".

Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками. Дотримуючись режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням. Від початку поточної доби, 8 листопада, на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

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У штабі зазначають, що серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Наголошується, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше двох гектарів території та передано на знищення 54 вибухонебезпечних предмети.