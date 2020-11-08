За минулу добу окупанти відкривали вогонь біля Гнутового.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж минулої доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у вечірній час, неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку зброю.

У штабі повідомили, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 8 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.