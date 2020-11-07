На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Від початку поточної доби, 7 листопада, у смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша", - зазначається у повідомленні.
У пресцентрі додали, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 4 га території та передали на знищення 104 вибухонебезпечних предмети.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.
Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.