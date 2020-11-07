На Донбасі відновлюють колектор, міст та інші пошкодженні об'єкти інфраструктури

Тривають заходи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури Донецької та Луганської областей під наглядом ОБСЄ.

Як повідомялє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ООС.

За сприяння Командування об’єднаних сил, Українська сторона СЦКК спільно із патрулями СММ ОБСЄ забезпечують контроль гарантії безпеки та дотримання режиму припинення вогню при проведенні нижче вказаних відновлювальних робіт.

Зокрема, триває відновлення трубопроводу очисних колекторів одного із підприємств у населеному пункті Новолуганське.

Окрім того, у рамках заходів Координатора проєктів ОБСЄ в Україні розпочато виконання заходів з геодезичного та гідрологічного обстеження русел місцевих річок Залізна та Кривий Торець у Бахмутському районі. Завданням проєкту є детальне визначення зон можливого забруднення довкілля внаслідок умовного руйнування дамб накопичувачів хімічно небезпечних підприємств регіону, зокрема шламонакопичувачів Фенольного заводу в Новгородському та мулонакопичувача Центральної збагачувальної фабрики у Торецьку.

Згідно з отриманими гарантіями безпеки фахівці екологічного проєкту обстежили перші три контрольні точки в Неліпівці та Петрівці. Упродовж тижня планується обстеження нижче по руслу річки Кривий Торець до міста Краматорськ.

Триває відновлення мосту через залізничні колії автомобільної траси Харків – Дебальцеве. На цей час об’їзд здійснюється через населені пункти Роти – Воздвиженка – Миронівський – Світлодарськ. За проєктною документацією завершення будівництва планується цього року, що значно підвищить транспортні можливості логістики підприємств регіону та сприятиме безпечному переміщенню громадян.

Українська сторона СЦКК й надалі продовжуватиме своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури та підтримання екологічної безпеки на Донбасі.