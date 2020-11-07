Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

Окупанти за минулу добу двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж минулої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Так, проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.