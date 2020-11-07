Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

Окупанти відкривали вогонь біля двох населених пунктів

Укрінформ
Окупанти за минулу добу двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж минулої доби, 6 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Так, проголошений режим припинення вогню ворог порушив поблизу Авдіївки, застосувавши стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. А неподалік населеного пункту Новолуганське противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

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У штабі повідомили, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 7 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

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