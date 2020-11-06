У районі ООС від початку доби - два порушення «тиші»

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

"В районі населеного пункту Авдіїівка противник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Неподалік Новолуганського ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.