Окупанти порушили «тишу» під Авдіївкою та Новолуганським
Про це йдеться у зведенні пресслужби Міністерства оборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил, передає Укрінформ.
"Вранці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив декілька черг зі стрілецької зброї", - зазначається у зведенні.
Повідомляється, що втрат у лавах Об’єднаних сил унаслідок обстрілів не було.
Як повідомлялося, у четвер, 5 листопада, у районі проведення ООС зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Один український військовослужбовець був поранений унаслідок підриву ВОГ-17, скинутого бойовиками з безпілотного літального апарата над позиціями Об’єднаних сил.
Фото: МОУ