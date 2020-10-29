ОБСЄ зафіксувала за добу два порушення «тиші» на Донбасі

Протягом 27 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та жодного - на Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №257/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 28 жовтня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районі на східно-південний схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 23 вибухи, більшість із яких - на північ від Ясинуватої (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області, як і за попередній звітний період, СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили спостерігачі.

Як указується, востаннє Місія фіксувала на Луганщині порушення режиму припинення вогню в період з вечора 23-го до вечора 25 жовтня.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 1905 порушень, зокрема 575 вибухів та 1261 постріл або чергу.