ОБСЄ зафіксувала за добу два порушення «тиші» на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала за добу два порушення «тиші» на Донбасі

Звіт
Укрінформ
Протягом 27 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та жодного - на Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №257/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 28 жовтня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження) у районі на східно-південний схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом попереднього звітного періоду Місія зафіксувала 23 вибухи, більшість із яких - на північ від Ясинуватої (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області, як і за попередній звітний період, СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили спостерігачі.

Як указується, востаннє Місія фіксувала на Луганщині порушення режиму припинення вогню в період з вечора 23-го до вечора 25 жовтня.

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Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня, СММ зафіксувала 1905 порушень, зокрема 575 вибухів та 1261 постріл або чергу.

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