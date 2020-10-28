ОБСЄ зафіксувала 23 порушення «тиші» на Донбасі

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 256/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 жовтня 2020 року.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню (вибухи невизначеного походження), більшість із яких сталися в районах на північ від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Нагадується, що за попередній звітній період Місія зафіксувала на Донеччині 7 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження.

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"У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - повідомили в СММ.

Добою перед цим на Луганщині Місія зафіксувала 10 таких порушень (постріли зі стрілецької зброї).

Зазначається, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 903 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 573 вибухи, 30 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 16 спалахів дульного полум’я та 23 освітлювальні ракети, а також 1 261 чергу і постріл).