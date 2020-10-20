Окупанти від початку доби дотримуються «тиші» на Донбасі

Російські окупаційні війська станом на 12 годину 20 жовтня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається режим тиші», - зазначив речник.

За словами Шаравари, українські військові продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові реагувати на будь-які зміни оперативної ситуації.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації на Донбасі минулої доби, 19 жовтня, двічі порушили режим припинення вогню, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.