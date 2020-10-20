Окупанти двічі порушили «тишу» на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі минулої доби, 19 жовтня, двічі порушили режим припинення вогню, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зокрема, режим припинення вогню противник порушив поблизу населеного пункту Луганське, застосувавши на цій ділянці ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали

Крім того, в районі Авдіївки, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

У штабі поінформували, що від початку поточної доби, 20 жовтня, у районах відповідальності українських бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.