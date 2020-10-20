У Фінляндії оголосили збір стратегічного запасу шишок

У Фінляндії оголосили збір стратегічного запасу шишок

Укрінформ
Лісове відомство Фінляндії оголосило в Лапландії про збір соснових шишок для наповнення стратегічних запасів країни: до наступної весни фінська держава планує закупити майже 1 мільйон літрів якісних соснових шишок, щоб насіння холодостійких дерев вистачило як мінімум на 10 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Зазначається, що це пов'язано з тим, що в деяких північних регіонах запаси насіння для висадження лісу вже майже спорожніли.

Єдиний стратегічний склад насіння дерев розташований у лапландській столиці Рованіємі. Він знаходиться на балансі Лісового відомства. Зараз у глибокому замороженні зберігається близько 15 тисяч кілограмів соснового насіння, якими за необхідності можуть скористатися власники лісових масивів. Лісове відомство планує зробити запаси, яких би вистачило на 10 років, тоді як зараз запасів вистачить максимум на рік.

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У Рованіємі вже заробила точка прийому шишок у населення. За 1 літр шишок гарної якості заплатять 1,2 євро. Всього на програму виділено близько трьох мільйонів євро. У Лісовому відомстві сподіваються, що в зборі візьмуть участь жителі Лапландії, які через коронакризу залишилися без сезонної роботи.

У південніших частинах країни стратегічних запасів насіння не роблять, оскільки насіння тих порід, які переносять місцевий клімат, постійно доступні у вільному продажу.

Фото: Yle

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