У Фінляндії оголосили збір стратегічного запасу шишок

Зазначається, що це пов'язано з тим, що в деяких північних регіонах запаси насіння для висадження лісу вже майже спорожніли.

Єдиний стратегічний склад насіння дерев розташований у лапландській столиці Рованіємі. Він знаходиться на балансі Лісового відомства. Зараз у глибокому замороженні зберігається близько 15 тисяч кілограмів соснового насіння, якими за необхідності можуть скористатися власники лісових масивів. Лісове відомство планує зробити запаси, яких би вистачило на 10 років, тоді як зараз запасів вистачить максимум на рік.

У Рованіємі вже заробила точка прийому шишок у населення. За 1 літр шишок гарної якості заплатять 1,2 євро. Всього на програму виділено близько трьох мільйонів євро. У Лісовому відомстві сподіваються, що в зборі візьмуть участь жителі Лапландії, які через коронакризу залишилися без сезонної роботи.

У південніших частинах країни стратегічних запасів насіння не роблять, оскільки насіння тих порід, які переносять місцевий клімат, постійно доступні у вільному продажу.

Фото: Yle