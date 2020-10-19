Пункт пропуску «Щастя» планують відкрити 10 листопада

Відкриття КПВВ «Щастя» на Луганщині заплановане на 10 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці.

«Відкриття КПВВ «Щастя» заплановане на 10 листопада 2020 року. Його очікувана пропускна спроможність в’їзду-виїзду – 10-15 тисяч осіб за добу» , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до будівництва пішохідного сполучення залучено представників військово-цивільних адміністрацій Луганської області, працівників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг.

За підтримки міжнародних гуманітарних організацій у новому КПВВ будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

Як повідомляв Укрінформ, рішення про створення додаткового пункту пропуску через лінію розмежування в Щасті було прийнято 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи. Тоді ж було домовлено про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню починаючи з 00:01 27 липня.