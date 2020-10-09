На Донбасі від початку доби зберігається «тиша»

Російські окупаційні війська станом на 12.00 9 жовтня не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку доби поточної, станом на 12.00, фактів порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано не було, бойових втрат у лавах Об’єднаних сил не обліковано», - повідомив речник.

За його словами, українські військові продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська минулої доби тричі порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил, стріляли біля Пісків та Опитного. Втрат серед українських військових немає.