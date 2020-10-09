В Україні успішно пройшли випробування некеровані ракети РС-80

Держкомпанія "Артем", що входить до складу Укроборонпрому, завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб державного замовника – Міноборони України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба концерну.

«Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику. В компанії очікують збільшення державного замовлення на даний перспективний вид боєприпасів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а також у складі озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.

Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» — виробник авіаційних керованих ракет класу «повітря-повітря», автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів.