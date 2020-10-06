Російські окупанти відкривали вогонь з гранатомету біля Зайцевого

Російські окупаційній війська станом на 17.30 вівторка, 6 жовтня, один раз порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Зайцеве.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 6 жовтня, у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неприцільний постріл із підствольного гранатомета ворог здійснив неподалік населеного пункту Зайцеве», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає, підкреслили в штабі.