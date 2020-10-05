Окупанти за добу чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Минулої доби, 4 жовтня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Неподалік Авдіївки та Катеринівки зафіксовано ворожі постріли зі стрілецької зброї, поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета. Біля населеного пункту Шуми противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я українських захисників, тож вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж. Вчора основні зусилля були спрямовані на гасіння осередків загорянь поблизу населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Окрім того, 166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному пункті Воронове.

«Від початку поточної доби, 5 жовтня, у районі селища Новолуганське ворог здійснив один неприцільний постріл із підствольного гранатомета. У решті районів по всій лінії розмежування спостерігається тиша», - пише штаб.

Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.